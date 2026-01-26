財團法人國防安全研究院logo

國際情勢

川普讓中國再次偉大？
瀏覽數
1420
圖片來源 第927期圖-川普讓中國再次偉大（圖片來源：作者以AI生成。）
2026.01.26
作者
洪子傑
中共政軍與作戰概念研究所 洪子傑 副研究員兼所長
第927期圖-川普讓中國再次偉大？

關鍵字：美國優先
（本評析內容及建議，屬作者意見，不代表財團法人國防安全研究院立場）

歐洲智庫「歐洲對外關係委員會」（European Council on Foreign Relation, ECFR）近期發表的〈川普如何讓中國再次偉大——這對歐洲意味著什麼？〉一文中指出，隨著川普上任一年後，大多數歐洲人不再將美國視為可靠的盟友，歐洲對外關係委員會所做的民調亦顯示，許多國家預期中國的影響力會持續增長，包含南非、巴西與土耳其在內，也有越來越多國家的人民將中國視為盟友或必要的合作夥伴。[1]這樣的情況恐已成為趨勢，尤其隨著美國總統在經貿議題與近期格陵蘭議題上所展現的不確定性，更使得美國傳統盟國對於是否需要在美中之間進行抉擇的「中國選項」，再度浮上檯面。早在去年川普總統上任後，因其在關稅議題上的強勢作為導致美歐關係緊張，歐洲內部便開始討論「中國選項」，也就是在美歐摩擦升高的情況下，轉而透過強化與中國的貿易與投資往來，以改善並平衡對外關係。當時儘管有如此聲浪，但彼時主要意見仍認為對中國的安全威脅仍在，歐洲並無迫切必要在美中之間做出選擇。[2]然而，隨著當前美國川普對外關係與發言的持續變化，「中國選項」的討論氛圍已逐步擴散至其他國家與地區，並且落實成為具體行動。部分西方媒體亦開始呼籲應重新評估與強化中國合作的可能性， 以因應川普總統在相關政策上的高度不確定性。[3]

中國強化布局美國傳統盟友已見成效

在當前不確定因素高的情勢下，中國在瑞士達沃斯（Davos）世界經濟論壇則一反過去批評歐盟的作法，本次在中國國務院副總理何立峰於瑞士達沃斯論壇中強調「堅定支持自由貿易」、「維護多邊主義」、「合作共贏」與「相互尊重、平等協商」等論述，刻意與歐美長期所倡議的經貿與治理價值接軌。在美國政策走向反覆之際，中國的態度與立場反而被部分國家視為現行國際秩序的穩定因素。此一角色與敘事的轉換，事實上恐正逐漸改變國際權力與影響力的相對結構，也使中國外交版本的「東升西降」已悄悄萌芽。例如，西班牙在與美國關係緊張的情況下，強化與中國經貿關係，2025年11月西班牙國王菲利佩六世（Felipe VI）訪中並簽署經貿、科技、教育等合作文件；韓國總統李在明也在今年1月4日訪中，宣示「韓中關係恢復元年」，並簽署14項合作備忘錄；2026年1月14日加拿大總理卡尼（Mark Carney）訪中並發表聯合聲明，宣布恢復並重啟雙邊多個領域的合作。卡尼在達沃斯世界經濟論壇更指出「強國正用經濟脅迫來取得達成自己目的」，並表示「舊秩序不會回來了」；英國政府在首相施凱爾（Keir Starmer）則是在1月29日訪中前，於20日也批准中國在歐洲建立巨型使館。[4]這些皆顯示不少美國傳統盟友正修復與中國的雙邊關係。

台灣爭取國際支持的不確定性可能增加

儘管當前各國與中國的合作看似集中在經貿層面，但美國川普總統針對委內瑞拉的行動和格陵蘭發言所帶來的後續衝擊，也已使得美國傳統盟友開始審視與美國的安全合作，例如歐洲議會呼籲歐盟增加戰略自主權。[5]各國已對川普總統的外交政策失去耐心並加以因應，也間接地讓中國在美國傳統盟友中找到了見縫插針的機會。事實上，中國也並未缺席美國與其盟友間的矛盾，中國除塑造自己為穩定的合作夥伴外，中國利用美國總統川普在外交上的反覆與其強硬風格來操縱輿論，深化盟友對美國可靠性的不信任感，也逐步削弱美國與盟友間的信任與合作空間。[6]儘管這些國家目前並不會在安全議題上與中國合作，但隨著雙邊合作範圍擴大，台灣在爭取國際友盟支持方面的不確定性可能增加。


[1] Timothy Garton Ash, Ivan Krastev and Mark Leonard, “How Trump is Making China Great Again—and What It Means for Europe,” European Council on Foreign Relations, January 15, 2026, https://ecfr.eu/publication/how-trump-is-making-china-great-again-and-what-it-means-for-europe/#china-first.
[4] 陳柏廷，〈習近平會見西班牙國王 簽署經貿等10份合作文件〉，《工商時報》，2025年11月12日，https://www.ctee.com.tw/news/20251112701457-430801；〈隔2個月再會晤習近平　李在明：韓中關係恢復元年〉，《中央社》，2026年1月5日，https://www.cna.com.tw/news/aopl/202601050269.aspx；Prime Minister of Canada, “Joint Sstatement of the Canada-China Leaders’ Meeting”, January 16, 2026, https://www.pm.gc.ca/en/news/statements/2026/01/16/joint-statement-canada-china-leaders-meeting；Nadine Yousif, “Carney Says Old World Order ‘is Not Coming Back,” BBC, January 21, 2026, https://www.bbc.com/news/articles/cly3d28p4p8o;〈英准中國建巨型使館 分析：取捨利弊著眼經濟利益〉，《中央社》，2026年1月21日，https://www.cna.com.tw/news/acn/202601210184.aspx。
回總覽
